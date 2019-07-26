Хто проходить у Раду в Рівненській області: список

ЦВК підрахувала 99,94% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" зріс 08:01 Оновлюється

За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26

Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37

Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32