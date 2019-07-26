підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 08:33 13
Вибори 2019-07-26T09:45:01+03:00
Українські Новини
Хто проходить у Раду в Рівненській області: список

Хто проходить у Раду в Рівненській області: список

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах в Рівненській області.

Від "Слуги народу" в Рівненській області виграли Олександр Ковальчук, Роман Іванісов, Олександр Аліксійчук, Сергій Литвиненко.

Також в Раду проходить самовисуванець Віктор Мялик, який переміг на 155 окрузі.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Рівненська область
152 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 38,40   КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 31,17  
153 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,01   ІВАНІСОВ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 35,68  
154 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,19   АЛІКСІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 36,01  
155 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,56   М’ЯЛИК ВІКТОР НИЧИПОРОВИЧ 32,83  
156 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,52   ЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 26,67

Раніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Ради в Полтавській області.

Також стало відомо кандидати яких партій виграли в Донецькій області.

Більше новин про: Парламентські вибори Партія "Слуга народу" Позачергові вибори Ради мажоритарники

Архів
Новини
Хто пройшов у Раду в Тернопільській області: повний список 09:45
Бойовики порушили перемир'я, один військовий поранений 09:33
Хто пройшов у Верховну Раду в Сумській області: список 09:20
Харківських екоінспекторів не пускають на державні лісопідприємства 09:12
Екс-начальнику одеської поліції Головіну САП повідомила про підозру 09:07
більше новин
ЦВК підрахувала 99,94% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" зріс 08:01 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32
З 31 жовтня Київ переходить на Е-квиток - єдиний для всіх видів транспорту, - КМДА 19:17
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok