Хто проходить у Раду в Рівненській області: список

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах в Рівненській області. Від "Слуги народу" в Рівненській області виграли Олександр Ковальчук, Роман Іванісов, Олександр Аліксійчук, Сергій Литвиненко. Також в Раду проходить самовисуванець Віктор Мялик, який переміг на 155 окрузі.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРівненська область\r\n\r\n\r\n152\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n38,40\r\n \r\nКОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n31,17\r\n \r\n\r\n\r\n153\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,01\r\n \r\nІВАНІСОВ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n35,68\r\n \r\n\r\n\r\n154\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,19\r\n \r\nАЛІКСІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ\r\n36,01\r\n \r\n\r\n\r\n155\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,56\r\n \r\nМ’ЯЛИК ВІКТОР НИЧИПОРОВИЧ\r\n32,83\r\n \r\n\r\n\r\n156\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,52\r\n \r\nЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n26,67\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Ради в Полтавській області.Також стало відомо кандидати яких партій виграли в Донецькій області.