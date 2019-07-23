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23 июля 2019, вторник, 21:42 203
Выборы 2019-07-23T21:42:39+03:00
Українські Новини
Общественный деятель Ковальчук от "Слуги народа" с большим отрывом победил "свободовца" в 152 округе

Общественный деятель Ковальчук от "Слуги народа" с большим отрывом победил "свободовца" в 152 округе

Глава правления общественной организации "Платформа взаимодействий "Простір" Александр Ковальчук, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл выборы в Верховную Раду в округе №152 в Ровно.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Он набрал 31,16%, или 24 023 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, член "Всеукраинского объединения "Свобода", депутат Рады Олег Осуховский, набрал 13,93%, или 10 741 голос.

Третье место занял член "Батьківщини", журналист Александр Курсик - он набрал 10,02%, или 7 727 голосов.

Ковальчук родился 5 февраля 1974 года в Новоград-Волынском Житомирской области.

Как сообщали Українськi Новини, бизнесмен Бунин от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата Рады Мищенко в 98 округе Киевской области.

Насалик проиграл выборы кандидату Прощуку от "Слуги народа" на 85 округе Ивано-Франковской области.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019 Александр Ковальчук

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