Общественный деятель Ковальчук от "Слуги народа" с большим отрывом победил "свободовца" в 152 округе

Глава правления общественной организации "Платформа взаимодействий "Простір" Александр Ковальчук, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл выборы в Верховную Раду в округе №152 в Ровно.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Он набрал 31,16%, или 24 023 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, член "Всеукраинского объединения "Свобода", депутат Рады Олег Осуховский, набрал 13,93%, или 10 741 голос.

Третье место занял член "Батьківщини", журналист Александр Курсик - он набрал 10,02%, или 7 727 голосов.

Ковальчук родился 5 февраля 1974 года в Новоград-Волынском Житомирской области.

Как сообщали Українськi Новини, бизнесмен Бунин от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата Рады Мищенко в 98 округе Киевской области.

Насалик проиграл выборы кандидату Прощуку от "Слуги народа" на 85 округе Ивано-Франковской области.