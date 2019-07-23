Директор спиртзавода от "Слуги народа" победил на выборах в 156 округе Ровенской области

Кандидат от партии "Слуга народа", исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Зирненский спиртовой завод" Сергей Литвиненко выиграл выборы в Верховную Раду на округе №156 в Ривненской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Литвиненко набрал 26,59%, или 19 350 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец Александр Данильчук, набрал 22,35%, или 16 269 голосов.\r\nТретье место заняла член политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина", исполнительный директор ООО "Мостицкий 2" Ксения Павловская, набрав 13,78%, или 10 032 голосов.\r\nЛитвиненко родился 15 февраля 1968 года в Полтаве, проживает в городе Березно Ривненской области.\r\nВ состав округа №156 входят Березновский, Костопольский, Сарненский районы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 48-летняя учительница от "Слуги народа" выиграла выборы в Черновцах. Также декан торгового вуза победил у кандидата от ОПЗЖ в Харькове.