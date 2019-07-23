Директор спиртзавода от "Слуги народа" победил на выборах в 156 округе Ровенской области

Кандидат от партии "Слуга народа", исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Зирненский спиртовой завод" Сергей Литвиненко выиграл выборы в Верховную Раду на округе №156 в Ривненской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Литвиненко набрал 26,59%, или 19 350 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Александр Данильчук, набрал 22,35%, или 16 269 голосов.

Третье место заняла член политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина", исполнительный директор ООО "Мостицкий 2" Ксения Павловская, набрав 13,78%, или 10 032 голосов.

Литвиненко родился 15 февраля 1968 года в Полтаве, проживает в городе Березно Ривненской области.

В состав округа №156 входят Березновский, Костопольский, Сарненский районы.

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