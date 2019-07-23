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23 июля 2019, вторник, 21:48 419
Выборы 2019-07-23T21:56:57+03:00
Українські Новини
Бизнесмен Аликсийчук набрал почти в три раза больше голосов на выборах, чем депутат Луценко

Бизнесмен Аликсийчук набрал почти в три раза больше голосов на выборах, чем депутат Луценко

Александр Аликсийчук. Фото: facebook/sluganarodu.aliksiichuk
Александр Аликсийчук. Фото: facebook/sluganarodu.aliksiichuk

Кандидат от партии "Слуга народа", физическое лицо-предприниматель Александр Аликсийчук выиграл выборы у депутата Верховной Рады ("Всеукраинское объединение "Батьківщина") и активиста Игоря Луценко в округе №154 в Ривненской области (Дубно).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Аликсийчук набрал 36,01%, или 30 290 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, депутат Рады от "Блока Петра Порошенко", самовыдвиженец Александр Дехтярчук набрал 15,33%, или 12 896 голосов.

Третье место занял депутат Рады от "Батьківщини" Игорь Луценко, набрав 12,21%, или же 10 275 голосов.

Аликсийчук родился 6 марта 1981 года в Буще Ривненской области.

Как сообщали Українськi Новини, победители сделали первые заявления: Порошенко хочет дружить с Вакарчуком в Раде. В свою очередь "Батьківщина" готова формировать коалицию исключительно с "Голосом" и "Слугой народа". 

Больше новостей о: Игорь Луценко выборы в Верховную Раду Слуга народа Александр Аликсийчук округ 154

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