Бизнесмен Аликсийчук набрал почти в три раза больше голосов на выборах, чем депутат Луценко

Кандидат от партии "Слуга народа", физическое лицо-предприниматель Александр Аликсийчук выиграл выборы у депутата Верховной Рады ("Всеукраинское объединение "Батьківщина") и активиста Игоря Луценко в округе №154 в Ривненской области (Дубно).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Аликсийчук набрал 36,01%, или 30 290 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, депутат Рады от "Блока Петра Порошенко", самовыдвиженец Александр Дехтярчук набрал 15,33%, или 12 896 голосов.\r\nТретье место занял депутат Рады от "Батьківщини" Игорь Луценко, набрав 12,21%, или же 10 275 голосов.\r\nАликсийчук родился 6 марта 1981 года в Буще Ривненской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, победители сделали первые заявления: Порошенко хочет дружить с Вакарчуком в Раде. В свою очередь "Батьківщина" готова формировать коалицию исключительно с "Голосом" и "Слугой народа".