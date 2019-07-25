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25 липня 2019, четвер, 15:03 20
Вибори 2019-07-25T17:30:04+03:00
Українські Новини
На окрузі сина Порошенка у Вінниці переміг віце-президент обласної федерації важкої атлетики від "Слуги народу

На окрузі сина Порошенка у Вінниці переміг віце-президент обласної федерації важкої атлетики від "Слуги народу"

Анатолій Драбовський. Фото: facebook.com/ZeDrabovskii
Анатолій Драбовський. Фото: facebook.com/ZeDrabovskii

Ректор Вінницького кооперативного інституту Анатолій Драбовський переміг на виборах депутатів Верховної Ради у Вінниці (одномандатний виборчий округ №12), балотуючись від партії "Слуга народу".

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

58-річний Драбовський отримав 33,22% голосів виборців.

Він є також віце-президентом Вінницької обласної федерації важкої атлетики.

Його найближчими конкурентами стали кандидат від "Європейської солідарності", викладач кафедри патологічної анатомії, судової медицини і права Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова Олена Верлан-Кульшенко (13,12%) і депутат Вінницької міської ради від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Людмила Ваколюк (10,41%).

На даний момент депутатом Ради від цього округу є Олексій Порошенко (фракція "Блок Петра Порошенка"), син екс-Президента Петра Порошенка (2014-2019), однак 21 липня він не балотувався по ньому.

Як повідомляли Українські Новини, донька продюсера "Ліги сміху" і дружина глави ДУС з бізнесом в Криму Ірина Борзова проходить в Раду по округу у Вінницькій області, а невістка Оксани Білозір і донька депутата від БПП Миколи Кучера перемогла в окрузі Вінницької області "Слугу народу".

Сам Кучер і його колега по фракції БПП Петро Юрчишин переобралися в Раду по вінницьким округам.

У Вінниці юрист від "Слуги народу" переміг віце-прем'єр-міністра, депутата від БПП і співачку Приходько.

Голова фракції "Батьківщина" у Вінницькій облраді Олег Мейдич виграв у екс-депутата від Партії регіонів Калетніка та депутата від БПП Демчака у Вінницькій області, а депутат Вінницької облради від БПП Геннадій Вацак виграв у діючого депутата від БПП з цього округу Юрія Македона у Вінницькій області.

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