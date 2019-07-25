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25 липня 2019, четвер, 11:40 21
Вибори 2019-07-25T13:00:03+03:00
Українські Новини
Невістка Оксани Білозір і дочка депутата від БПП перемогла "Слугу народу" у Вінницькій області

Невістка Оксани Білозір і дочка депутата від БПП перемогла "Слугу народу" у Вінницькій області

Лариса Білозір. Фото: facebook.com/larisa.bilozir
Лариса Білозір. Фото: facebook.com/larisa.bilozir

Лариса Білозір, дочка депутата Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Кучера, який переобрався вдруге по Вінницькій області та невістка Оксани Білозір, яка також є депутатом від БПП, виграла парламентські вибори в одномандатному виборчому окрузі №15 (Вінницька область).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Білозір набрала 35,87% голосів, у той час як її найближчі суперники тимчасово безробітний Віталій Пращук від "Слуги народу" - 30,67%, а депутат Вінницької міської ради Дмитро Копера від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" - 11,35%.

Чинний депутат від цього округу Іван Спориш (БПП) цього разу балотувався в порядку самовисування та отримав четвертий результат - 4,59% голосів.

37 річна Білозір була позначена в бюлетені як безпартійна самовисуванка, виконавчий директор громадської організації "Життя і розвиток громад".

При цьому вона є депутатом Вінницької обласної ради від БПП.

Її батько обирається по округу у Вінницькій області вдруге як самовисуванець, але з першого дня роботи Ради VIII скликання входив до БПП.

Її свекруха Оксана Білозір пройшла в парламент VIII скликання під №80 у партійному списку БПП.

На цих виборах в окрузі №15 "Європейська солідарність" не висувала власного кандидата.

Як повідомляли Українські Новини, донька продюсера "Ліги сміху" і дружина глави ДУС з бізнесом у Криму Ірина Борзова виграла вибори у Вінницькій області.

У Вінниці юрист від "Слуги народу" переміг віце-прем'єр-міністра, депутата від БПП і співачку Приходько.

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