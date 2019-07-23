Донька керівника “Ліги сміху“ і дружина глави ДУС з бізнесом у Криму перемогла в окрузі у Вінницькій області

Ірина Борзова, донька керівника "Ліги Сміху" Наума Барулі і дружина в.о. керівника Державного управління справами Сергія Борзова, виграла вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №14 (Вінницька область).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Борзова перемогла з результатом 30,09% голосів.

Другою за кількістю відданих голосів стала кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", депутат Вінницької обласної ради Людмила Щербаківська - 14,18%, а третім - самовисуванець, колишній мер Жмеринки Анатолій Кушнір - 13,75%.

У Раді нинішнього скликання депутатом по округу №14 є Іван Мельничук від "Блоку Петра Порошенка", який балотувався знову від "Європейської солідарності", але отримав четвертий результат - 12,78%.

Борзовій наприкінці серпня виповниться 37 років.

Вона дружина заступника керівника Держуправління справами Сергія Борзова, призначеного на посаду екс-Президентом Петром Порошенком.

Він не був звільнений Президентом Володимиром Зеленським, а був призначений в.о. керівника, і в липні переміг у конкурсі на посаду керівника президентської ДУСі.

У 2015 році Борзова балотувалась до Вінницької міської ради від "Вінницької європейської стратегії" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, але не пройшла.

Вона - фізособа-підприємець, яка орендує ряд закладів громадського харчування.

Також Борзова разом з батьком Барулею володіє компанією, переоформленою після 2014 року в анексованому Росією Криму у відповідності до російського законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, в 2016 році Держуправління справами подарувало Борзовим квартиру на Печерську площею 200 кв. м.

Згідно з декларацією Борзова, він володіє торговою маркою "Вінницькі перці", а Борзова заробляє 1 млн гривень на рік.