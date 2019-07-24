У Вінниці юрист від "Слуги народу" переміг віце-прем'єра, депутата від БПП і співачку Приходько

Юрист Максим Пашковський, висунутий партією "Слуга народу", переміг на виборах Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №11 у Вінниці, випередивши депутата від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Кудлаєнка, віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона і співачку Анастасію Приходько.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Пашковський отримав 26,62% голосів виборців.

Йому 36 років, він юрист (засновник соціального проекту "Юридична клініка "Швидка юридична допомога") і підприємець (директор торговельної фірми "Панчер Солюшнс").

Другий результат в окрузі здобув Кудлаєнко - 15,11%.

Він чинний депутат Ради, який пройшов за списком БПП, проте в бюлетені значився як самовисуванець, безпартійний, доцент кафедри менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту.

Третім за кількістю отриманих на виборах голосів став кандидат від "Європейської солідарності", перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Андрій Гижко - 11,12%.

Самовисуванцем в цьому окрузі балотувався віце-прем'єр Кістіон, однак отримав лише п'ятий результат - 9,58% голосів.

Також по даному округу висувалася співачка Анастасія Приходько від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", але за результатами стала дев'ятою з тринадцяти кандидатів - 3,75% голосів.

Чинний депутат Ради Олександр Домбровський (БПП), який два останні скликання обирався за цим округом, 21 липня на ньому не балотувався.

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Офіційно результати виборів Верховної Ради 2019 повинні бути встановлені у серпні.

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