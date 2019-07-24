Вінниця більше не за Порошенка: "Слуга народу" забрала всі мандати на округах

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розкажуть, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Вінницькій області.Всього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 225 - за мажоритарними округами. Через те, що в анексованому Криму та окупованих районах Донецької та Луганської областей вибори проходити не можуть, то на виборах в 2019 році буде обрано 199 мажоритарників.На восьми округах Вінницької області перемогли кандидати від партії "Слуга народу".\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВінницька область\r\n\r\n\r\n11\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n30,85\r\n \r\nПАШКОВСЬКИЙ МАКСИМ ІГОРОВИЧ\r\n26,63\r\n \r\n\r\n\r\n12\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,04\r\n \r\nДРАБОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ\r\n33,23\r\n \r\n\r\n\r\n13\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n39,45\r\n \r\nЮРЧИШИН ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ\r\n36,41\r\n \r\n\r\n\r\n14\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,01\r\n \r\nБОРЗОВА ІРИНА НАУМІВНА\r\n30,10\r\n \r\n\r\n\r\n15\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n42,87\r\n \r\nБІЛОЗІР ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА\r\n35,87\r\n \r\n\r\n\r\n16\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,52\r\n \r\nВАЦАК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n32,66\r\n \r\n\r\n\r\n17\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,14\r\n \r\nКУЧЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ\r\n34,97\r\n \r\n\r\n\r\n18\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n32,05\r\n \r\nМЕЙДИЧ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ\r\n30,41\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nНа виборах у Раду було зареєстровано 3220 депутатів у 199 одномандатних виборчих округах. Як повідомляли Українські Новини, вибори в Раду виграв декан Харківського вузу. Тим часом журналіст Espreso.TV виграв на окрузі в Житомирській області від "Слуги народу".