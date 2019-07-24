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24 липня 2019, середа, 18:45 9 Список
Вибори 2019-07-24T19:30:01+03:00
Українські Новини
Вінниця більше не за Порошенка: "Слуга народу" забрала всі мандати на округах

Вінниця більше не за Порошенка: "Слуга народу" забрала всі мандати на округах

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розкажуть, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Вінницькій області.

Всього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 225 - за мажоритарними округами. Через те, що в анексованому Криму та окупованих районах Донецької та Луганської областей вибори проходити не можуть, то на виборах в 2019 році буде обрано 199 мажоритарників.

На восьми округах Вінницької області перемогли кандидати від партії "Слуга народу".

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Вінницька область
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 30,85   ПАШКОВСЬКИЙ МАКСИМ ІГОРОВИЧ 26,63  
12 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,04   ДРАБОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 33,23  
13 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 39,45   ЮРЧИШИН ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 36,41  
14 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,01   БОРЗОВА ІРИНА НАУМІВНА 30,10  
15 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 42,87   БІЛОЗІР ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 35,87  
16 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,52   ВАЦАК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 32,66  
17 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,14   КУЧЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ 34,97  
18 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 32,05   МЕЙДИЧ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 30,41  

На виборах у Раду було зареєстровано 3220 депутатів у 199 одномандатних виборчих округах.

Як повідомляли Українські Новини, вибори в Раду виграв декан Харківського вузу.

Тим часом журналіст Espreso.TV виграв на окрузі в Житомирській області від "Слуги народу".

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