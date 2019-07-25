Депутата від БПП Демчака і екс-депутата від ПР Калетніка у Вінницькій області обійшла "Батьківщина"

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Вінницькій обласній раді Олег Мейдич переміг на виборах депутатів Верховної Ради у Вінницькій області в одномандатному виборчому окрузі №18, де обійшов кандидата від партії "Слуга народу", депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Руслана Демчака і колишнього депутата від Партії регіонів Григорія Калетніка.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Мейдич набрав 30,61%.

Він фізособа-підприємець, був директором Калинівського маслозаводу.

Другий результат в окрузі (16,92%) отримав 23-річний Павло Довгань - заступник директора науково-дослідного господарства "Агрономічне" Вінницького національного аграрного університету, президентом якого є Калетнік.

Зовсім трохи поступився йому чинний депутат Ради від цього округу Руслан Демчак (БПП), який цього разу балотувався в порядку самовисування (15,94%), при цьому у бюлетені був також його однофамілець, тимчасово безробітний самовисуванець, який набрав 2,09%.

Калетнік, який обирався в Раду по цьому округу в 2012 році, а в 2014 став другим після Демчака з результатом 15% проти 52%, на цих виборах отримав п'ятий результат - 7,42%.

Його обійшов самовисуванець, керівник проектів громадської організації "Слуга народу" Андрій Зелінський - 7,95%.

Як повідомляли Українські Новини, дочка продюсера "Ліги сміху" і дружина глави ДУС з бізнесом в Криму Ірина Борзова проходить в Раду по округу у Вінницькій області, а невістка Оксани Білозір і донька депутата від БПП Миколи Кучера перемогла в окрузі Вінницької області "Слугу народу".

Сам Кучер і його колега по фракції БПП Петро Юрчишин переобралися в Раду по вінницьким округам.

У свою чергу у Вінниці юрист від "Слуги народу" переміг віце-прем'єр-міністра, депутата від БПП і співачку Приходько а депутат Вінницької облради від БПП Геннадій Вацак виграв у діючого депутата від БПП з цього округу Юрія Македона у Вінницькій області.