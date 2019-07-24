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24 липня 2019, середа, 21:12 11
Вибори 2019-07-24T22:15:02+03:00
Українські Новини
Депутати Ради Юрчишин і Кучер виграли вибори у кандидатів від "Слуги народу" і переобралися по округах

Депутати Ради Юрчишин і Кучер виграли вибори у кандидатів від "Слуги народу" і переобралися по округах

Депутати Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Петро Юрчишин та Микола Кучер виграли вибори у кандидатів від "Слуги народу" і переобралися по округах №13 та 17 у Вінницькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Юрчишин переміг в окрузі №13 з результатом 36,41% голосів.

Його найближчими конкурентами стали депутати Вінницької міської та обласної рад від "Об'єднання "Самопоміч" Юрій Максименко (27,27%) та Ірина Колесник (8,55%), які балотувалися від "Слуги народу" і "Голоси" відповідно.

Юрчишин обирається по даному округу другий раз в якості безпартійного самовисуванця.

У той же час у Раді нинішнього скликання він з першого дня перебував у фракції "Блок Петра Порошенка".

До цього він був директором агропромислового науково-виробничого підприємства "Візит" і депутат хмільницької районної ради Вінницької області.

Кучер переміг в окрузі №17 з результатом 34,96% голосів.

Його найближчими конкурентами стали тимчасово безробітний Олександр Коваль від "Слуги народу" (25,63%) і директор юридично-земельної спілки "Альянс" та центру нерухомості "Альянс-інвест" Андрій Красницький від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" (23,65%).

Кучер також обирається по цьому округу другий раз як самовисуванець, але з першого дня роботи Ради VIII скликання входив у БПП.

До цього він був директором департаменту виробництва одного з найбільших виробників м'яса птиці "Миронівський хлібопродукт" та депутатом Вінницької обласної ради.

Як повідомляли Українські Новини, директор будпідприємства від "Слуги народу" виграв вибори в Харківській області.

У Львівській області Бондар від "Євросолідарності" виграв з перевагою в 140 голосів у Кавецького з "Слуга народу".

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