Депутати Ради Юрчишин і Кучер виграли вибори у кандидатів від "Слуги народу" і переобралися по округах

Депутати Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Петро Юрчишин та Микола Кучер виграли вибори у кандидатів від "Слуги народу" і переобралися по округах №13 та 17 у Вінницькій області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЮрчишин переміг в окрузі №13 з результатом 36,41% голосів.\r\nЙого найближчими конкурентами стали депутати Вінницької міської та обласної рад від "Об'єднання "Самопоміч" Юрій Максименко (27,27%) та Ірина Колесник (8,55%), які балотувалися від "Слуги народу" і "Голоси" відповідно.\r\nЮрчишин обирається по даному округу другий раз в якості безпартійного самовисуванця.\r\nУ той же час у Раді нинішнього скликання він з першого дня перебував у фракції "Блок Петра Порошенка".\r\nДо цього він був директором агропромислового науково-виробничого підприємства "Візит" і депутат хмільницької районної ради Вінницької області.\r\nКучер переміг в окрузі №17 з результатом 34,96% голосів.\r\nЙого найближчими конкурентами стали тимчасово безробітний Олександр Коваль від "Слуги народу" (25,63%) і директор юридично-земельної спілки "Альянс" та центру нерухомості "Альянс-інвест" Андрій Красницький від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" (23,65%).\r\nКучер також обирається по цьому округу другий раз як самовисуванець, але з першого дня роботи Ради VIII скликання входив у БПП.\r\nДо цього він був директором департаменту виробництва одного з найбільших виробників м'яса птиці "Миронівський хлібопродукт" та депутатом Вінницької обласної ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, директор будпідприємства від "Слуги народу" виграв вибори в Харківській області.\r\nУ Львівській області Бондар від "Євросолідарності" виграв з перевагою в 140 голосів у Кавецького з "Слуга народу".