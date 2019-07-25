підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 10:20 27
Фінанси 2019-07-25T13:00:03+03:00
Українські Новини
Продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала

Продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 25 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 24 липня, підвищився на 7 копійок і склав 3,66 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 4 копійки і склав 4,17 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 24 липня:

 

10 російських рублеів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,66

4,17

Максимальний

4,01

5,00

Мінімальний

2,50

4,03

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро продовжують дешевшати, а НБУ офіційно зміцнив гривню в четвер. Також Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Крім того, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019. У 2020 році експерти прогнозують зростання ВВП на рівні 3%, тоді як брала участь у дискусії молодь прогнозує зростання на рівні 3,7%, в 2021 оцінка експертів - 3,5% (оцінка молоді - 4,3%), у 2022 році оцінка експертів - 4% (оцінка молоді - 4,8%).

Тим часом зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінці НБУ.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Курс рубля до гривні Київські обмінники

Архів
Новини
"Слуга народу" перемогла майже на всіх округах у Житомирській області 12:55 Список
Вже 3 великих постачальника дизеля відмовилися завозити його в Україну через нове мито Кабміну, - Куюн 12:54
На залізничних коліях у Хмельницькій області знайшли тіло дитини 12:47
Кредитні ризики збільшилися і продовжать рости, - банки 12:27
Психіатр і медсестра допомогли підозрюваному у вбивстві байкера втекти з психлікарні 12:21
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok