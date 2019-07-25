Продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала

У четвер, 25 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 24 липня, підвищився на 7 копійок і склав 3,66 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу знизився на 4 копійки і склав 4,17 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 24 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублеів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,66\r\n\r\n\r\n4,17\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n4,01\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро продовжують дешевшати, а НБУ офіційно зміцнив гривню в четвер. Також Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.\r\nКрім того, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019. У 2020 році експерти прогнозують зростання ВВП на рівні 3%, тоді як брала участь у дискусії молодь прогнозує зростання на рівні 3,7%, в 2021 оцінка експертів - 3,5% (оцінка молоді - 4,3%), у 2022 році оцінка експертів - 4% (оцінка молоді - 4,8%).\r\nТим часом зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінці НБУ.