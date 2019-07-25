Продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала

У четвер, 25 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 24 липня, підвищився на 7 копійок і склав 3,66 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 4 копійки і склав 4,17 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 24 липня:

10 російських рублеів Купівля Продаж Середній 3,66 4,17 Максимальний 4,01 5,00 Мінімальний 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро продовжують дешевшати, а НБУ офіційно зміцнив гривню в четвер. Також Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Крім того, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019. У 2020 році експерти прогнозують зростання ВВП на рівні 3%, тоді як брала участь у дискусії молодь прогнозує зростання на рівні 3,7%, в 2021 оцінка експертів - 3,5% (оцінка молоді - 4,3%), у 2022 році оцінка експертів - 4% (оцінка молоді - 4,8%).

Тим часом зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінці НБУ.