Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют в обменниках Киева

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 июля на 14,9 коп. до 25,7357 UAH\/USD, курс покупки - на 14,42 коп. до 25,3960 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 18,07 коп. до 28,2540 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 19,72 коп. до 28,7760 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,3960\r\n25,7357\r\n28,2540\r\n28,7760\r\n3,66\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,6000\r\n26,1000\r\n28,6000\r\n29,4000\r\n4,01\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,1000\r\n25,6000\r\n28,0000\r\n28,5500\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ официально укрепил гривну в четверг, а курс рубля резко обвалился.\r\nТакже эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019, при этом рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.\r\nТем временем Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.