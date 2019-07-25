Доллар и евро продолжают дешеветь: курс валют в обменниках Киева

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 июля на 14,9 коп. до 25,7357 UAH/USD, курс покупки - на 14,42 коп. до 25,3960 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 18,07 коп. до 28,2540 UAH/EUR, курс продажи понизился на 19,72 коп. до 28,7760 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,3960 25,7357 28,2540 28,7760 3,66 4,17 Максимальный 25,6000 26,1000 28,6000 29,4000 4,01 5,00 Минимальный 25,1000 25,6000 28,0000 28,5500 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, НБУ официально укрепил гривну в четверг, а курс рубля резко обвалился.

Также эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019, при этом рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.

Тем временем Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.