НБУ официально укрепил гривну в четверг: курс валют 25 июля

В то время, как эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июля, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июля, на 1,31 коп. до 25,6300 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3188,7146\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2551,6300\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2588,3408\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n236,0697\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0427\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2842,5158\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, падение доллара и евро продолжается, а курс рубля резко обвалился.\r\nТем временем Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%. При этом рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.\r\nРанее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.