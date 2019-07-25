НБУ официально укрепил гривну в четверг: курс валют 25 июля

В то время, как эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июля, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июля, на 1,31 коп. до 25,6300 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3188,7146 100 долларов США 2551,6300 100 швейцарских франков 2588,3408 1000 иен 236,0697 10 российских рублей 4,0427 100 евро 2842,5158

Как сообщали Українські Новини, падение доллара и евро продолжается, а курс рубля резко обвалился.

Тем временем Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%. При этом рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD, а Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.