Курс рубля резко обвалился

В среду, 24 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во ворник, 23 июля, понизился на 8 копеек и составил 3,59 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,21 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 24 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,59\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, падение доллара и евро продолжается: почем продают валюту в среду.\r\nРанее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.