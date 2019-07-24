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24 июля 2019, среда, 10:54 43
Экономика 2019-07-24T11:01:34+03:00
Українські Новини
Курс рубля резко обвалился

Курс рубля резко обвалился

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В среду, 24 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во ворник, 23 июля, понизился на 8 копеек и составил 3,59 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 24 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,59 4,21
Максимальный 4,03 5,00
Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, падение доллара и евро продолжается: почем продают валюту в среду.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

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