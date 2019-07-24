Курс рубля резко обвалился

В среду, 24 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во ворник, 23 июля, понизился на 8 копеек и составил 3,59 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 24 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,59 4,21 Максимальный 4,03 5,00 Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, падение доллара и евро продолжается: почем продают валюту в среду.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.