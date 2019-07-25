Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют в обмінниках Києва

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 липня на 14,9 коп. до 25,7357 UAH\/USD, курс купівлі - на 14,42 коп. до 25,3960 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 18,07 коп. до 28,2540 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 19,72 коп. до 28,7760 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублеів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,3960\r\n25,7357\r\n28,2540\r\n28,7760\r\n3,66\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,6000\r\n26,1000\r\n28,6000\r\n29,4000\r\n4,01\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,1000\r\n25,6000\r\n28,0000\r\n28,5500\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ офіційно зміцнив гривню в четвер, а курс рубля різко обвалився.\r\nТакож експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019, при цьому зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінці НБУ.\r\nТим часом Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.