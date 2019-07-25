Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют в обмінниках Києва

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 липня на 14,9 коп. до 25,7357 UAH/USD, курс купівлі - на 14,42 коп. до 25,3960 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 18,07 коп. до 28,2540 UAH/EUR, курс продажу знизився на 19,72 коп. до 28,7760 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублеів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,3960 25,7357 28,2540 28,7760 3,66 4,17 Максимальний 25,6000 26,1000 28,6000 29,4000 4,01 5,00 Мінімальний 25,1000 25,6000 28,0000 28,5500 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, НБУ офіційно зміцнив гривню в четвер, а курс рубля різко обвалився.

Також експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019, при цьому зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінці НБУ.

Тим часом Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.