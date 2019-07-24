Падение доллара и евро продолжается: почем продают валюту в среду

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июля на 4,06 коп. до 25,8990 UAH\/USD, курс покупки - на 2,67 коп. до 25,5445 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 13,93 коп. до 28,4423 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 13,89 коп. до 28,9913 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,5445\r\n25,8990\r\n28,4423\r\n28,9913\r\n3,59\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,7300\r\n26,2000\r\n28,8000\r\n29,5000\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,1000\r\n25,7500\r\n28,0000\r\n28,8000\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник рубль "замер" в киевских обменниках.\r\nРанее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.