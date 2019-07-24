Падение доллара и евро продолжается: почем продают валюту в среду

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июля на 4,06 коп. до 25,8990 UAH/USD, курс покупки - на 2,67 коп. до 25,5445 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,93 коп. до 28,4423 UAH/EUR, курс продажи понизился на 13,89 коп. до 28,9913 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,5445 25,8990 28,4423 28,9913 3,59 4,21 Максимальный 25,7300 26,2000 28,8000 29,5000 4,03 5,00 Минимальный 25,1000 25,7500 28,0000 28,8000 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, во вторник рубль "замер" в киевских обменниках.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.