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24 липня 2019, середа, 17:43 17 Список
Вибори 2019-07-24T19:15:01+03:00
Українські Новини
Кандидати від "Слуги народу" виграли на всіх округах у Волинській області

Кандидати від "Слуги народу" виграли на всіх округах у Волинській області

Менше 50% українців брали участь в голосуванні на виборах до Верховної Ради. Волинська область стала однією з областей, де громадяни були найбільш активними. Українські Новини розкажуть, хто проходить до парламенту за результатами виборів у Волинській області.

За результатами виборів у п'яти округах Волинської області перемагають кандидати від партії "Слуга народу".

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Волинська область
19 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 42,23   ГУЗЬ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 59,70  
20 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,67   РУБЛЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 42,04  
21 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,85   ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 44,89  
22 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,24   ПАЛИЦЯ ІГОР ПЕТРОВИЧ 37,18  
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,10   КОНСТАНКЕВИЧ ІРИНА МИРОСЛАВІВНА 48,94

Всього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 депутатів за мажоритарними округами.

Як повідомляли Українські Новини, популярний український ведучий від "Слуги народу" виграв вибори в Черкаській області.

Також в Раду проходить учасник "Танців з зірками" Микола Тищенко.

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