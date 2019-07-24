Кандидати від "Слуги народу" виграли на всіх округах у Волинській області

Менше 50% українців брали участь в голосуванні на виборах до Верховної Ради. Волинська область стала однією з областей, де громадяни були найбільш активними. Українські Новини розкажуть, хто проходить до парламенту за результатами виборів у Волинській області.

За результатами виборів у п'яти округах Волинської області перемагають кандидати від партії "Слуга народу".





№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Всього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 депутатів за мажоритарними округами.



Як повідомляли Українські Новини, популярний український ведучий від "Слуги народу" виграв вибори в Черкаській області.



Також в Раду проходить учасник "Танців з зірками" Микола Тищенко.