Кандидати від "Слуги народу" виграли на всіх округах у Волинській області

Менше 50% українців брали участь в голосуванні на виборах до Верховної Ради. Волинська область стала однією з областей, де громадяни були найбільш активними. Українські Новини розкажуть, хто проходить до парламенту за результатами виборів у Волинській області. За результатами виборів у п'яти округах Волинської області перемагають кандидати від партії "Слуга народу".\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВолинська область\r\n\r\n\r\n19\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n42,23\r\n \r\nГУЗЬ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n59,70\r\n \r\n\r\n\r\n20\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,67\r\n \r\nРУБЛЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n42,04\r\n \r\n\r\n\r\n21\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,85\r\n \r\nІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ\r\n44,89\r\n \r\n\r\n\r\n22\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,24\r\n \r\nПАЛИЦЯ ІГОР ПЕТРОВИЧ\r\n37,18\r\n \r\n\r\n\r\n23\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,10\r\n \r\nКОНСТАНКЕВИЧ ІРИНА МИРОСЛАВІВНА\r\n48,94\r\n\r\n\r\n\r\nВсього в Раду проходять 225 народних депутатів за списками політичних партій і 119 депутатів за мажоритарними округами. Як повідомляли Українські Новини, популярний український ведучий від "Слуги народу" виграв вибори в Черкаській області.Також в Раду проходить учасник "Танців з зірками" Микола Тищенко.