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23 июля 2019, вторник, 21:18 31
Выборы 2019-07-23T21:26:01+03:00
Українські Новини
Три депутата выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались в Волынской области

Три депутата выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались в Волынской области

Депутаты Верховной Рады нынешнего созыва Степан Ивахив ("Воля народа"), Ирина Констанкевич (внефракционная) и Игорь Гузь ("Народный фронт) выиграли выборы у кандидатов от партии "Слуга народа" и переизбрались по своим округам в Волынской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Все трое баллотировались в порядке самовыдвижения.

Ивахив победил в округе №21 с результатом 44,88% против 25,22% у кандидата от "Слуги народа", военнослужащего Вооруженных сил Андрея Льва и 8,62% у кандидата от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Богдана Синчука.

Он избирается по данному округу уже третий раз.

В VII созыве он был членом группы "Суверенная европейская Украина", а в VIII – заместителем председателя группы "Воля народа".

Ивахив - владелец группы компаний "Континиум", в которую входит сеть АЗС WOG.

Констанкевич победила в округе №23 с результатом 48,94% против 31,23% у кандидата от "Слуги народа", главы жилищно-строительного кооператива Максима Приймачука и 5,44% у кандидата от "Всеукраинского объединения "Свобода", экс-первого заместителя председателя Волынского областного совета Максима Пирожика.

Она побеждает в этом округе второй раз.

В Раде нынешнего созыва она внефракционная, была избрана от партии "Укроп" в 2016 году после смерти бизнес-партнера Ивахива Игоря Еремеева, который дважды проходил в Раду по этому округу.

До этого Констанкевич была депутатом Волынского областного совета, заместителем председателя правления благотворительного фонда Игоря Палицы (председателя облсовета, избранного 21 июля по округу №22 в Луцке) "Тільки разом".

Гузь победил в округе №19 с результатом 59,69% голосов против 16,52% у кандидата от "Слуги народа", физлица-предпринимателя Назара Мисковца и 8,30% у самовыдвиженца, предпринимателя Николая Юнака.

Он избирается по этому округу второй раз.

На предыдущих выборах баллотировался от "Народного фронта" и состоит во фракции этой партии, на этих выборах поддержку ему выразил Палица.

До этого Гузь был заместителем председателя Волынского областного совета, в 2012 году баллотировался в Раду по округу №21, но получил второй после Ивахива результат.

Как сообщали Українськi Новини, Палица выиграл выборы в депутаты Рады в округе №22 (Луцк) в Волынской области.

Тем временем депутат Мусий и министр Семерак проиграли выборы бизнесмену Камельчуку.

 
Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Слуга народа Степан Ивахив Ирина Констанкевич Игорь Гузь округ 21 округ 19 округ 23

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