Три депутата выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались в Волынской области

Депутаты Верховной Рады нынешнего созыва Степан Ивахив ("Воля народа"), Ирина Констанкевич (внефракционная) и Игорь Гузь ("Народный фронт) выиграли выборы у кандидатов от партии "Слуга народа" и переизбрались по своим округам в Волынской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nВсе трое баллотировались в порядке самовыдвижения.\r\nИвахив победил в округе №21 с результатом 44,88% против 25,22% у кандидата от "Слуги народа", военнослужащего Вооруженных сил Андрея Льва и 8,62% у кандидата от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Богдана Синчука.\r\nОн избирается по данному округу уже третий раз.\r\nВ VII созыве он был членом группы "Суверенная европейская Украина", а в VIII – заместителем председателя группы "Воля народа".\r\nИвахив - владелец группы компаний "Континиум", в которую входит сеть АЗС WOG.\r\nКонстанкевич победила в округе №23 с результатом 48,94% против 31,23% у кандидата от "Слуги народа", главы жилищно-строительного кооператива Максима Приймачука и 5,44% у кандидата от "Всеукраинского объединения "Свобода", экс-первого заместителя председателя Волынского областного совета Максима Пирожика.\r\nОна побеждает в этом округе второй раз.\r\nВ Раде нынешнего созыва она внефракционная, была избрана от партии "Укроп" в 2016 году после смерти бизнес-партнера Ивахива Игоря Еремеева, который дважды проходил в Раду по этому округу.\r\nДо этого Констанкевич была депутатом Волынского областного совета, заместителем председателя правления благотворительного фонда Игоря Палицы (председателя облсовета, избранного 21 июля по округу №22 в Луцке) "Тільки разом".\r\nГузь победил в округе №19 с результатом 59,69% голосов против 16,52% у кандидата от "Слуги народа", физлица-предпринимателя Назара Мисковца и 8,30% у самовыдвиженца, предпринимателя Николая Юнака.\r\nОн избирается по этому округу второй раз.\r\nНа предыдущих выборах баллотировался от "Народного фронта" и состоит во фракции этой партии, на этих выборах поддержку ему выразил Палица.\r\nДо этого Гузь был заместителем председателя Волынского областного совета, в 2012 году баллотировался в Раду по округу №21, но получил второй после Ивахива результат.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Палица выиграл выборы в депутаты Рады в округе №22 (Луцк) в Волынской области.\r\nТем временем депутат Мусий и министр Семерак проиграли выборы бизнесмену Камельчуку.\r\n