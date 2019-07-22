подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
22 июля 2019, понедельник, 14:55 495
Выборы 2019-07-23T19:20:01+03:00
Українські Новини
Председатель Волынского облсовета выиграл выборы Рады в округе №22

Председатель Волынского облсовета выиграл выборы Рады в округе №22

Игорь Палица. Фото: facebook.com
Игорь Палица. Фото: facebook.com

Кандидат в депутаты Верховной Рады, самовыдвиженец, член партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Игорь Палица выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №22 (Луцк) в Волынской области.

Об этом свидетельствуют результаты голосования на выборах на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Палица выиграл выборы, набрав 37,1% или 27,5 тыс. голосов, а его ближайший соперник Сергей Писарчук (партия "Слуга Народа") набрал 27,27% или 20,214 тыс. голосов.

Третье место занял Юрий Моклица (партия "Европейская солидарность") - 8,8% или 6,526 тыс. голосов.

Палица родился в 1972 году в Луцке, он занимает должность председателя Луцкого облсовета.

Всего по округу №22 баллотировалось 11 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ открыла уголовное производство по факту возможного служебного подлога главы Волынского областного совета и его заместителей.

Позже СБУ открыла еще 1 дело против соратника Коломойского - главы Волынского облсовета Палицы.

Больше новостей о: Игорь Палица выборы в Верховную Раду 22 округ

Архив
Новости
Замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №140 19:23
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа" 19:22
ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней 19:07 Обновляется
Брат представителя Зеленского выиграл выборы в округе №187 19:05
Чиновница Кинзбурская от "Слуги народа" победила в 171 округе Харькова 18:54
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней 19:07 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok