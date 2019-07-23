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23 июля 2019, вторник, 16:19 162
Выборы 2019-07-23T17:22:23+03:00
Українські Новини
Ведущий "Евровидения-2017" Скичко выиграл выборы в Раду в 197 округе Черкасской области

Ведущий "Евровидения-2017" Скичко выиграл выборы в Раду в 197 округе Черкасской области

Александр Скичко. Фото: Википедия
Александр Скичко. Фото: Википедия

Телеведущий, пародист, актер Александр Скичко выиграл выборы Верховной Рады как кандидат от партии "Слуга народа" у депутата парламента Владислава Голуба (внефракционный) в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Скичко набрал 50,76%, или 32 852 голосов избирателей по результатам подсчета 97,88% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Голуб набрал 17,74% или 11 485 голосов.

Голуб выиграл выборы в Раду по этому округу в 2014 году.

Третье место занял выдвиженец от "Аграрной партии", предприниматель Виктор Полозов - он набрал 7,23% или 4 682 голосов.

28-летний Скичко родился и проживает в Черкассах, был ведущим международного песенного конкурса "Евровидение-2017", а также церемонии вручения Первой национальной кинопремии Украинской киноакадемии "Золотая Дзига".

Всего по округу №197 (Золотоноша, Канев, часть Сосновского района, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов) баллотировалось 17 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, директор спиртзавода от "Слуги народа" победил на выборах в 156 округе Ровенской области. Также в 170 округе Харькова выборы в Раду выиграл декан торгового вуза.

Тем временем ЦИК подсчитал 95,48% бюллетеней.

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