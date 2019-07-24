подписаться на рассылку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 июля 2019, среда, 12:22 300
Выборы 2019-07-24T12:33:27+03:00
Українські Новини
Советник соратника Коломойского выиграл выборы по округу в Волынской области, баллотируясь от "Слуги народа"

Советник соратника Коломойского выиграл выборы по округу в Волынской области, баллотируясь от "Слуги народа"

Вячеслав Рублев и Игорь Палица. Фото: facebook Рублева
Вячеслав Рублев и Игорь Палица. Фото: facebook Рублева

Советник председателя Волынского областного совета Игоря Палицы, который станет депутатом от Луцка, Вячеслав Рублев выиграл выборы в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №20 в Волынской области, выдвигаясь от партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

40-летний Рублев получил 42,03% голосов в свою поддержку.

Действующий депутат от этого округа Сергей Мартыняк проиграл ему с результатом 20,73% голосов.

Ранее Мартыняк дважды избирался в Раду по этому округу как самовыдвиженец и входил в депутатские группы "Суверенная европейская Украина" и "Воля народа", до этого 12 лет был главой агропромышленной группы "Пан Курчак".

Рублев в 2004-2013 был заместителем начальника отдела статистики Волынского областного центра занятости, после этого - начальником Луцкого городского отделения Пенсионного фонда.

В 2010-2015 он был депутатом Волынского областного совета от "Батьківщини", с 2015 - от "Украинского объединения патриотов - "Укроп".

Рублев возглавляет фракцию "Укропа" в облсовете и донедавна являлся председателем областной организации партии.

На выборы он шел от "Слуги народа", как беспартийный советник Палицы.

Палица в 2003-2007 годах был председателем правления крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть", более 40% в которой контролируются компаниями олигарха Игоря Коломойского.

Кроме Рублева и Палицы в остальных округах Волынской области переизбрались нынешние депутаты, победив у кандидатов от "Слуга народа".

В то же время Ирина Констанкевич (округ №23) на предыдущих выборах выдвигалась от партии "Укроп", до этого была депутатом Волынского облсовета и заместителем председателя правления благотворительного фонда Палицы "Тільки разом".

В свою очередь самовыдвиженца Игоря Гузя (округ №19) открыто поддерживал Палица.

Не связан с "Укропом" только Степан Ивахив, владелец группы компаний "Континиум" (в нее входит сеть АЗС WOG), который станет депутатом от округа №21 третий раз.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016-2017 года за полтора года на посту председателя Волынского облсовета Палица отсутствовал на рабочем месте 338 дней.

СБУ открыла на Палицу два дела, подозревая его в фальсификации разрешений на пользование недрами.

Коломойский поддерживает "Слугу народа" на парламентских выборах.

Больше новостей о: Игорь Палица округ 22 Слуга народа Игорь Коломойский Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019 Степан Ивахив Ирина Констанкевич Игорь Гузь округ 21 округ 19 округ 23 округ 20 Сергей Мартыняк

Архив
Новости
Кабмин одобрил кандидатуру Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА 12:38
Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия 12:27
За номера для авто с желаемой комбинацией теперь придется платить до 30 тыс. гривен 12:26
Советник соратника Коломойского выиграл выборы по округу в Волынской области, баллотируясь от "Слуги народа" 12:22
Новоизбранный замсекретаря СНБО Данилов задекларировал 100 картин, 500 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг 12:12
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok