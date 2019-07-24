Советник соратника Коломойского выиграл выборы по округу в Волынской области, баллотируясь от "Слуги народа"

Советник председателя Волынского областного совета Игоря Палицы, который станет депутатом от Луцка, Вячеслав Рублев выиграл выборы в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №20 в Волынской области, выдвигаясь от партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

40-летний Рублев получил 42,03% голосов в свою поддержку.

Действующий депутат от этого округа Сергей Мартыняк проиграл ему с результатом 20,73% голосов.

Ранее Мартыняк дважды избирался в Раду по этому округу как самовыдвиженец и входил в депутатские группы "Суверенная европейская Украина" и "Воля народа", до этого 12 лет был главой агропромышленной группы "Пан Курчак".

Рублев в 2004-2013 был заместителем начальника отдела статистики Волынского областного центра занятости, после этого - начальником Луцкого городского отделения Пенсионного фонда.

В 2010-2015 он был депутатом Волынского областного совета от "Батьківщини", с 2015 - от "Украинского объединения патриотов - "Укроп".

Рублев возглавляет фракцию "Укропа" в облсовете и донедавна являлся председателем областной организации партии.

На выборы он шел от "Слуги народа", как беспартийный советник Палицы.

Палица в 2003-2007 годах был председателем правления крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть", более 40% в которой контролируются компаниями олигарха Игоря Коломойского.

Кроме Рублева и Палицы в остальных округах Волынской области переизбрались нынешние депутаты, победив у кандидатов от "Слуга народа".

В то же время Ирина Констанкевич (округ №23) на предыдущих выборах выдвигалась от партии "Укроп", до этого была депутатом Волынского облсовета и заместителем председателя правления благотворительного фонда Палицы "Тільки разом".

В свою очередь самовыдвиженца Игоря Гузя (округ №19) открыто поддерживал Палица.

Не связан с "Укропом" только Степан Ивахив, владелец группы компаний "Континиум" (в нее входит сеть АЗС WOG), который станет депутатом от округа №21 третий раз.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016-2017 года за полтора года на посту председателя Волынского облсовета Палица отсутствовал на рабочем месте 338 дней.

СБУ открыла на Палицу два дела, подозревая его в фальсификации разрешений на пользование недрами.

Коломойский поддерживает "Слугу народа" на парламентских выборах.