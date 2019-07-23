НАБУ відкрило справу щодо зловживань при будівництві скандального "мосту Кличка"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань чиновників комунального підприємства Київської мерії при будівництві велосипедно-пішохідного мосту на якому з'явилася нова тріщина і ослабли троси.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.\r\n"Щодо скляного "мосту Кличка" відкрито справу", - сказав він.\r\nВідомство розслідує можливі зловживання працівників КП Інженерний центр (виконавчий орган КМДА) і розтрату коштів, а також перевищення службових повноважень.\r\nСправу порушено за статтею 191 Кримінального кодексу, а також за статтею 364.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у КМДА заявили, що незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста.\r\nТим часом можливе присвоєння 11 млн гривень при будівництві "мосту Кличка" розслідує ДБР, а на думку Кличка, скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсії.\r\nУ КМДА стверджують, що будкомпанія замінює скла на новому пішохідному мосту за власний кошт.