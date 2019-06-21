В КГГА утверждают, что стройкомпания заменяет стекла на новом пешеходном мосту за собственный счет

На замену потрескавшихся защитных стекол на сданном в эксплуатацию месяц тому назад пешеходно-велосипедном мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" не привлекаются бюджетные средства. Их замену осуществляет за свой счет стороительная компания, возводившая мост.

Об этом говорится в ответе Коммунального предприятия (КП) "Инженерный центр" Киевской городской государственной администрации (КГГА) на информационный запрос Українських Новин.

"Согласно пунктам 6.1.6 та 6.4.10 договора подряда на выполнение строительных работ №172/18-279 от 07.12.2018 замена защитного стекла осуществляется силами генеральной подрядной организации – ООО "Спецавто-Буд" за собственный счет", - сказано в ответе.

На предприятии КГГА уточнили, что сами стеклопакеты в конструкции моста остаются неповрежденными, в то же время, осуществляется замена защитных накрывных стекол.

В то же время, в КГГА затруднились ответить, когда будет открыт полностью для посещения весь пешеходно-велосипедный мост. "Доступ для посетителей будет открыт после окончания работ по замене защитного стекла", - говорится в ответе.

Как сообщали Українські Новини, в День Киева, 26 мая, на новом пешеходно-велосипедном мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка", который открыли накануне вечером в подарок киевлянам, треснуло стекло на одной из обзорных площадок. Всех людей экстренно эвакуировали с моста.

13 июня сданный в эксплуатацию за 2 недели до этого мост закрыли на ремонт. С тех пор остаются закрытыми для посетителей части моста, на которых осуществляется замена потрескавшихся стекол.

Как сообщалось, самым масштабным проектом, который был реализован в 2019 году киевскими властями, стало строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". Сооружение из бетона и стекла имеет длину 210 м и ширину от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.

В то же время, научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском. Тем временем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 млн гривень.