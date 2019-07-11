Незначительная трещина в заборе не влияет на безопасность конструкции пешеходно-велосипедного моста, – КГГА

Трещина в покрытии не на мосту, а возле стойки ограждения на материке, вероятно, произошла вследствие перепада температур и туго натянутых тросов (это физический процесс), и ее ликвидируют уже сегодня. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, передает сайт мэра Киева.

"Прежде всего, смею заверить киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности моста. Подчеркиваю, что никаких конструктивных нарушений здесь нет. Трещина образовались в покрытии, вероятно, вследствие перепада температур и сильно натянутых тросов. Ее уже сегодня ликвидирует подрядчик, в течение 3-4 часов, поскольку повреждение должно быть устранено в результате гарантийных обязательств", – прокомментировал Александр Спасибко.

Он заверил, что причины повреждения установлены и, конечно же, будут оперативно устранены уже сегодня.

"Киевляне и гости города уже полюбили пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Это, действительно, уникальный объект. Вокруг него сохраняется невероятный ажиотаж среди киевлян и гостей столицы", – добавил заместитель председателя КГГА.

Напомним, мост, соединяющий два туристических маршрута – парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", было открыто в этом году 26 мая, в День Киева. Он служит исключительно для пешеходов и велосипедистов.

Мостовой переход сделан из бетона, железа и стекла. Здесь есть пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, современное освещение, видеонаблюдение. Обустроены смотровые площадки, откуда открывается вид на Днепр, панорамы левобережья и исторического Подола.

Город планирует воплотить проект крупного туристического маршрута, который будет начинаться от Пейзажной аллеи и завершаться возле Киево-Печерской Лавры.

Напомним, что ранее сообщалось о том, как в Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы.