Возможное присвоение 11 млн гривен при стройке "моста Кличко" расследует ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного присвоения 11 млн гривен чиновниками Киевской городской государственной администрации (КГГА) при строительстве велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Уголовное производство открыто 8 мая.

"Выявлен факт возможного совершения уголовного преступления должностными лицами исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Проектные системы ЛТД", которые злоупотребляя своим служебным положением, путем внесения недостоверных сведений в документацию по стоимости разработки проектной документации по объекту "Строительство пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Печерском и Шевченковском районах и осуществление авторского надзора за строительством, завладели средствами местного бюджета на сумму более 11 млн гривен, выделенных на закупку проектных работ, чем нанесли государству материальный ущерб в особо крупных размерах", - сказано в материалах.

По имеющимся материалам досудебного расследования установлено, что распоряжением КГГА от 27 февраля 2017 года принято решение о проведении строительства мостового перехода, заказчиком которого определено коммунальное предприятие "Инженерный центр".

В дальнейшем КП "Инженерный центр" заключило договор на выполнение проектных работ с ООО "Проектные системы ЛТД" на общую сумму 3 634 321 гривен.

В июле 2018 года была объявлена переговорная процедура на закупку дополнительных проектных работ по объектам.

С победителем процедуры ООО "Проектные системы ЛТД" был заключен договор на сумму 1 549 437 гривен.

Дополнительным соглашением от 10 декабря 2018 года в связи с уменьшением объемов работ и необходимостью корректировки проектной документации договорная цена была уменьшена до 637 775 гривен.

Распоряжением Киевской городской государственной администрации от 20 ноября 2018 года был утвержден проект по объекту.

В дальнейшем возникла необходимость в выполнении дополнительных объемов проектных работ с корректировкой разработанной проектной документации.

26 декабря 2018 года между КП "Инженерный центр" и ООО "Проектные системы ЛТД" был заключен договор на выполнение проектных работ по корректировке проекта и дополнительных работ на сумму 9 500 672 гривен.

Кроме того, 17 декабря 2018 года между КП "Инженерный центр" и ООО "Проектные системы ЛТД" был заключен договор на осуществление авторского надзора за строительством объекта.

Цена договора составляла 1 051 380 гривен.

По состоянию на апрель текущего года было оплачено работ на общую сумму 8 099 553 гривен.

Кроме того, в декабре 2018 года был заключен договор с ООО "Спецавто-Строй" на выполнение строительных работ.

Окончательная цена договора составила 271 989 641 гривен.

ГБР начало расследовать законность и обоснованность установленных цен на указанные работы.

Суд разрешил следователям изъять указанную проектную документацию, которая, в частности, находится в КГГА и в КП "Инженерный центр".

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