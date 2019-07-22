Луценко зник, обов'язки генпрокурора виконує Сторожук, - Портнов

Колишній заступник глави Адміністрації Андрій Портнов заявив про зникнення генерального прокурора Юрія Луценка, якого раніше допитало НАБУ.

Про це Портнов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

За його словами, обов'язки виконує перший заступник генпрокурора Луценко Дмитро Сторожук.

"Друзі, інформую, що Генеральний прокурор Луценка кудись зник. З сьогоднішнього дня обов'язки генерального прокурора виконує Сторожук", - написав Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмиванню грошей заступником Луценка.

Раніше президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Тим часом Вища рада правосуддя (ВРП) виявив в діях генерального прокурора Юрія Луценко ознаки дисциплінарного проступку.