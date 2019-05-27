НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по фактам возможного вымогательства и отмывания денег заместителем генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ в рамках рассмотрения заявления об уголовных правонарушениях, совершенных заместителем генерального прокурора по ст. 256 (содействие участникам ОПГ), ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 365 (превышение власти), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 189 (вымогательство), п. 3 ст. 209 (отмывание денег), и других эпизодах.

Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

6 мая суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по этим фактам.

Имя замгенпрокурора в материалах суда не называется.

Как сообщали Українськi Новини, в Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака. Также Луценко уволил своего зама Енина.

Тем временем Луценко в апреле заработал 104,5 тыс. гривен при окладе в 37 тысяч.