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15 июля 2019, понедельник, 17:48 83
Силовые структуры 2019-07-15T18:15:01+03:00
Українські Новини
НАБУ допросило Луценко

НАБУ допросило Луценко

Юрий Луценко в своем рабочем кабинете. Фото: УП
Юрий Луценко в своем рабочем кабинете. Фото: УП

Национальное антикоррупционное бюро допросило генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом Луценко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

По его словам, он был допрошен в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий активиста Евромайдана Ивана Бубенчика.

Луценко сообщил, что не может сообщить подробности допроса, поскольку подписал документ о неразглашении.

Как сообщали Українськi Новини, генпрокурор был вызван на допрос по поводу принятия им процессуального решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Бубенчика составу прокуроров во главе с Анжелой Стрижевской для проведения досудебного расследования.

Поводом для такого решения в апреле 2018 года стали заявления участников "Революции достоинства" и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

Генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших.

Производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 364 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса.

Ранее президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде дать согласие на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Тем временем НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег заместителем Юрия Луценко.

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