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02 июля 2019, вторник, 11:56 1554
Президент 2019-07-02T15:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленский повторно просит Раду уволить Луценко и Климкина и назначить министром Пристайко

Зеленский повторно просит Раду уволить Луценко и Климкина и назначить министром Пристайко

Владимир Зеленский. Скриншот 112.ua
Владимир Зеленский. Скриншот 112.ua

Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде дать согласие на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на нее Вадима Пристайко", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что соответствующие представления глава государства внес на рассмотрение депутатов 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме в парламент от 1 июля.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко получил надбавку размером с оклад за высокие достижения в мае.

Тем временем НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.

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