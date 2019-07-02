Зеленский повторно просит Раду уволить Луценко и Климкина и назначить министром Пристайко

Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде дать согласие на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на нее Вадима Пристайко", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что соответствующие представления глава государства внес на рассмотрение депутатов 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме в парламент от 1 июля.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко получил надбавку размером с оклад за высокие достижения в мае.

Тем временем НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.