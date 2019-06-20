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20 июня 2019, четверг, 22:42 35
Судебная власть 2019-06-20T22:42:30+03:00
Українські Новини
ВСП нашел у Луценко признаки дисциплинарного проступка

ВСП нашел у Луценко признаки дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия (ВСП) обнаружил в действиях генерального прокурора Юрия Луценко признаки дисциплинарного проступка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.

Указано, что в четверг ВСП рассмотрел жалобу Сергея Рохманова в интересах Клавдии Корнацкой на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 23 марта 2018 года.

Этим решением КДКП отказала в привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законодательства о прокуратуре.

"Закрывая производство, комиссия мотивировала свое заключение невозможностью привлечения генерального прокурора к дисциплинарной ответственности за то, что в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" генеральный прокурор не уполномочен применять дисциплинарные взыскания к самому себе", - сказано в решении.

ВСП не согласился с такой позицией.

По результатам рассмотрения жалобы на решение КДКП Высший совет правосудия отменил решение комиссии.

ВСП принял новое решение, в котором пришел к выводу о наличии в действиях генерального прокурора состава дисциплинарного проступка, впрочем, закрыл дисциплинарное производство из-за истечения срока наложения дисциплинарного взыскания.

Решение Высшего совета правосудия может быть обжаловано в Верховный Суд.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко в апреле заработал 104,5 тыс. гривенпри окладе в 37 тысяч. Зарплата Луценко за март выросла на 15 тыс. гривен. Также зарплата генпрокурора Луценко выросла на полмиллиона за год.

В декабре зарплата Луценко уменьшилась на 74 тыс. грн.

Тем временем Зеленский предложил Раде уволить Луценко, а НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.

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