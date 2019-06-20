ВСП нашел у Луценко признаки дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия (ВСП) обнаружил в действиях генерального прокурора Юрия Луценко признаки дисциплинарного проступка.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что в четверг ВСП рассмотрел жалобу Сергея Рохманова в интересах Клавдии Корнацкой на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 23 марта 2018 года.\r\nЭтим решением КДКП отказала в привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законодательства о прокуратуре.\r\n"Закрывая производство, комиссия мотивировала свое заключение невозможностью привлечения генерального прокурора к дисциплинарной ответственности за то, что в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" генеральный прокурор не уполномочен применять дисциплинарные взыскания к самому себе", - сказано в решении.\r\nВСП не согласился с такой позицией.\r\nПо результатам рассмотрения жалобы на решение КДКП Высший совет правосудия отменил решение комиссии.\r\nВСП принял новое решение, в котором пришел к выводу о наличии в действиях генерального прокурора состава дисциплинарного проступка, впрочем, закрыл дисциплинарное производство из-за истечения срока наложения дисциплинарного взыскания.\r\nРешение Высшего совета правосудия может быть обжаловано в Верховный Суд.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко в апреле заработал 104,5 тыс. гривенпри окладе в 37 тысяч. Зарплата Луценко за март выросла на 15 тыс. гривен. Также зарплата генпрокурора Луценко выросла на полмиллиона за год.\r\nВ декабре зарплата Луценко уменьшилась на 74 тыс. грн.\r\nТем временем Зеленский предложил Раде уволить Луценко, а НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.