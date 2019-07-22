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22 липня 2019, понеділок, 01:16 5 Карта
Життя 2019-07-22T01:42:37+03:00
Українські Новини
Злива з грозою йде до Києва з західної частини країни, - синоптик

Злива з грозою йде до Києва з західної частини країни, - синоптик

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

На столицю України насуваються нічні дощі з грозами, які прямо зараз локально вирують в західній частині країни у той час, як на початку тижня повернуться опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Саме зараз західна частина України і трохи далі, до Житомирщини - якраз у дощах і локальних грозах. До Києва - вже недалеко", - повідомила Діденко.

При цьому в понеділок дощі будуть майже по всій території України - опадів не очікується лише на півдні та сході.

"Киньте парасольки до торби", - порадила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик давала "гарячий" прогноз на виборчу неділю.

Також після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання, а синоптики спрогнозували погоду в Україні на три місяці.

14 липня потужна злива, що перетворила вулиці Києва на річки, побила рекорд. Кількість опадів цього дня - 36 мм, що на 8 мм більше, ніж це було в 1962 році.

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