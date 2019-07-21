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21 июля 2019, воскресенье, 14:10 427
Жизнь 2019-07-21T14:10:06+03:00
Українські Новини
В начале недели в Украину вернутся дожди и грозы

В начале недели в Украину вернутся дожди и грозы

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

22 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков,  днем кратковременные дожди с грозами, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем ​​с грозами, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+17 градусов, днем ​​+22 ...+28 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +11...+16 градусов, днем ​​+19 ... +24 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +13...+15 градусов, днем ​+​24...+26 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +13...+15 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди, температура ночью +15...+17 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+18 градусов, днем ​​+23...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+18 градусов, днем +​​24...+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +12...+18 градусов, днем ​+​26...+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, лишь в Одесской и Николаевской днем ​​местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +14...+20 градусов, днем ​​+27...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем ​​+27...+32 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем ​​+29...+31 градус.

21 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, в день выборов Украину накроет жара до +33 и локальные дожди.

Также после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание.

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