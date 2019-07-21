В начале недели в Украину вернутся дожди и грозы

22 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди с грозами, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем с грозами, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +11...+17 градусов, днем +22 ...+28 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +11...+16 градусов, днем +19 ... +24 градусов.\r\nВ Моршине кратковременные дожди, температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременные дожди, температура ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +11...+18 градусов, днем +23...+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +13...+18 градусов, днем +24...+31 градус.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +12...+18 градусов, днем +26...+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, лишь в Одесской и Николаевской днем местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +14...+20 градусов, днем +27...+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31 градус.\r\n21 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, в день выборов Украину накроет жара до +33 и локальные дожди.\r\nТакже после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание.