Зеленський передав Парубію великий привіт

Президент Володимир Зеленський після відмови Андрія Парубія скликати парламент на позачергове засідання заявив, що не збирається взаємодіяти з ним і буде розмовляти вже з новою Верховною Радою.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Подальших дій з паном Парубієм як зі спікером Верховної Ради я більше не бачу... Після його останньої відповіді я більше не бачу ніякого сенсу продовжувати розмову. Ми будемо вже говорити з іншим парламентом", - сказав він.

Зокрема Зеленський акцентував, що пропонував скасувати мажоритарну складову парламентських виборів та знизити прохідний бар'єр для партій до 3%, однак Рада цього не зробила.

"На жаль, багато партій не зможуть пройти бар'єр у 5%. На жаль. І це буде саме через пана Парубія. Великий йому привіт", - сказав він.

Президент також прокоментував ініціативу обміну Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

"Ми не говоримо про обмін наших моряків. Моряків нам повинні повернути. Якщо говорити про добру волю, то ми готові Вишинського обміняти. Сенцов – як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це не розмінна монета. Ми хотіли би отримати всіх наших політв'язнів і військових. Якщо це такі перші кроки, то ми готові", - сказав він.

На питання про те, чи готова Україна повернути Вишинського першою Зеленський відповів, що обмін має проходити одночасно.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський назвав Парубія "дрібним брехливим шахраєм".

У день своєї інавгурації Зеленський розпустив Верховну Раду, а 11 липня депутати попрощалися з парламентом: сфотографувалися на пам'ять і заспівали гімн.

21 липня відбудуться позачергові вибори. До парламенту балотується 21 партія та більше трьох тисяч кандидатів.