Парубій знову заявив, що Зеленський хоче скликати Раду незаконно

Голова Верховної Ради Андрій Парубій знову заявив, що вимога Зеленського провести позачергове засідання Ради не відповідало закону.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Змушений знову повторити, що Ваше звернення від 17 липня 2019 було не оформлено відповідно до вимог чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте і вичерпне юридичне обгрунтування", - заявив Парубій.

Він також додав, що якщо президент дійсно хотів провести засідання Верховної Ради, а не "передвиборче шоу", Офіс Президента міг би привести текст листа Президента у відповідність з законом.

Парубій додав, що в разі надходження відповідного звернення, він готовий невідкладно організувати засідання Ради.

Також він закликав Президента проявляти повагу до депутатів нинішнього скликання, оскільки серед них є і ветерани АТО.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський наполягає на скликанні головою Верховної Ради Андрієм Парубієм позачергового засідання парламенту.

Тим часом, депутати попрощалися з Радою - заспівали гімн України і сфотографувалися на пам'ять, а Верховна Рада на пленарному засіданні 12 липня закрила десяту сесію.