Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського

Офіс Президента пропонує обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про це прес-секретар Президента Юлія Мендель написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facеbook, передають Українські Новини.

"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі й пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної впевненості в загальній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала вона.

Так Офіс Президента відреагував на пропозицію Росії звільнити Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України.

Раніше Пєсков заявив, що першим кроком для початку нормалізації відносин Москви і Києва могло б стати повернення в Росію Вишинського.

Пєсков прокоментував заяву Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.

15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва за директору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, затримання якого визнав законним Верховний суд

Ранее арешт Вишинського знову продовжили.

Також ГПУ підозрює адвоката Вишинського незаконної приватизації будівлі в центрі Києва.