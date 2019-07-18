Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського

Офіс Президента пропонує обміняти засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.\r\nПро це прес-секретар Президента Юлія Мендель написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facеbook, передають Українські Новини.\r\n"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі й пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної впевненості в загальній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала вона.\r\nТак Офіс Президента відреагував на пропозицію Росії звільнити Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України.\r\nРаніше Пєсков заявив, що першим кроком для початку нормалізації відносин Москви і Києва могло б стати повернення в Росію Вишинського.\r\nПєсков прокоментував заяву Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.\r\n15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва за директору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, затримання якого визнав законним Верховний суд\r\nРанее арешт Вишинського знову продовжили. \r\nТакож ГПУ підозрює адвоката Вишинського незаконної приватизації будівлі в центрі Києва.