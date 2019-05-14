Зеленський назвав Парубія "дрібним брехливим шахраєм"

Новообраний Президент Володимир Зеленський назвав голову Верховної Ради Андрія Парубія "дрібним брехливим шахраєм" за неправдиву обіцянку визначиться з датою інавгурації сьогодні, 14 травня, після чого Рада вирішила проголосувати за неї післязавтра .

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Андрій Парубій: "Обіцяємо вам, що 14 травня ми призначимо дату інавгурації", - процитував Зеленський Парубія і назвав обіцянку "брехнею дрібних шахраїв".

Новообраний Президент додав, що "Верховна Рада України - скорочено ВРУ", а також, що "ВРУ - їх (депутатів - ред.) життєвий девіз".

"Запам'ятайте прізвища депутатів цього скликання. І на наступних парламентських виборах - робіть висновки", - підсумував Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, під Радою близько 150 активістів вимагали призначення інавгурації Зеленського на 19 травня.

Також Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день приймати присягу через жалоби за жертвами репресій.

Тим часом у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.