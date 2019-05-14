Зеленський назвав Парубія "дрібним брехливим шахраєм"

Новообраний Президент Володимир Зеленський назвав голову Верховної Ради Андрія Парубія "дрібним брехливим шахраєм" за неправдиву обіцянку визначиться з датою інавгурації сьогодні, 14 травня, після чого Рада вирішила проголосувати за неї післязавтра.\r\nПро це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Андрій Парубій: "Обіцяємо вам, що 14 травня ми призначимо дату інавгурації", - процитував Зеленський Парубія і назвав обіцянку "брехнею дрібних шахраїв".\r\nНовообраний Президент додав, що "Верховна Рада України - скорочено ВРУ", а також, що "ВРУ - їх (депутатів - ред.) життєвий девіз".\r\n"Запам'ятайте прізвища депутатів цього скликання. І на наступних парламентських виборах - робіть висновки", - підсумував Зеленський.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Радою близько 150 активістів вимагали призначення інавгурації Зеленського на 19 травня.\r\nТакож Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день приймати присягу через жалоби за жертвами репресій.\r\nТим часом у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.