Луценко в 2014 році пропонував провести референдум про захист російської мови в Україні

Юрист, колишній міністр юстиції України Олена Лукаш нагадала, що 22-23 квітня 2014 року діючий генеральний прокурор України Юрій Луценко пропонував провести референдум про захист державою російської мови та форму державного устрою України.

Відповідний відеозапис виступу Луценка вона опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Хочу вам дещо нагадати. Слова Юрія Луценка на підтримку референдуму. Референдуму про мову і головне - референдуму про державний устрій. А формами державного устрою бувають: 1. проста форма - унітарна держава або 2. складні форми - конфедерація і федерація. Це на всякий випадок те, про що міркував Луценко.

Так ось, Луценко закликав з'ясувати на референдумі форму державного устрою, статус російської мови, закликав цінувати мовну різницю, ставити різні пам'ятники, шкодував про спробу скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова ... І говорив він це не 100 років тому, а 22 та 23 квітня 2014 року. У квітні 2014 року! При вже зданому Крим та на всю бунтуючому Донбасі.

Чи немає тут державної зради, соромлюся запитати? Як думаєте? Діліться відео. Нагадуйте й собі та іншим", - прокоментувала відеозапис Лукаш.

"... Можемо ініціювати перед Києвом необхідність проведення такого референдуму або плебісциту, якщо хочете. Тому що закон про референдум досить складний, а плебісцит легше провести щодо хвилюючих усіх трьох питань - мова, самоврядування, єдність країни. Я впевнений, що ми його виграємо по всій країні. Лише акуратно, знову таки, з людьми поговоріть. Ви хочете двомовність? Тобто ти, Іване Петровичу, будеш писати заяву на двох мовах? Всі наші наради будуть протоколюватися на двох мовах? Ні, він скаже "не хочу". Тоді давайте говорити про спеціальний статус російської мови як мови, що знаходиться під захистом держави", - говорить Луценко на відеозаписі.

Також у своєму виступі в 2014 році Луценко порушив питання федералізації та устрою держави: "Тей саме і федералізація. Іван Петрович, ти за те, щоб у тебе був 2-палатний парламент? Тобі мало цих дармоїдів? Ні, він скаже "не хочу". Тоді давайте переходити до децентралізації, давайте дійсно опускати усі повноваження донизу. Причому вже не губернаторам, а мерам - як це зроблено давно в європейській системі. І єдність країни, я впевнений, що ми виграємо всі 3 питання, якщо еліти домовляться".

Як повідомляли Українські Новини, 15 липня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) допитало генпрокурора Юрія Луценка в якості свідка у справі про упереджену кваліфікацію дій активіста Євромайдану Івана Бубенчика.

Генпрокурор був викликаний на допит в якості свідка в кримінальному провадженні, що порушене за заявою адвоката потерпілих.

Раніше Президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради України дати згоду на звільнення генпрокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Тим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка.