НАБУ вызвало Луценко на допрос

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий активиста Евромайдана Ивана Бубенчика.\r\nОб этом пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСарган сообщает, что генпрокурор вызван на допрос по поводу принятия им процессуального решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Бубенчика составу прокуроров во главе с Анжелой Стрижевской для проведения досудебного расследования.\r\nПоводом для такого решения в апреле 2018 года стали заявления участников "Революции достоинства" и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.\r\nСогласно сообщению Сарган, генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших.\r\nПроизводство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 364 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса.\r\nРанее президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде дать согласие на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.\r\nТем временем НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег заместителем Юрия Луценко.