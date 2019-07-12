НАБУ вызвало Луценко на допрос

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий активиста Евромайдана Ивана Бубенчика.

Об этом пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Сарган сообщает, что генпрокурор вызван на допрос по поводу принятия им процессуального решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Бубенчика составу прокуроров во главе с Анжелой Стрижевской для проведения досудебного расследования.

Поводом для такого решения в апреле 2018 года стали заявления участников "Революции достоинства" и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

Согласно сообщению Сарган, генеральный прокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших.

Производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 364 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса.

Ранее президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде дать согласие на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Тем временем НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег заместителем Юрия Луценко.