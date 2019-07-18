Кличко залишився винен 121 млн гривень за "скляний міст"

Комунальне підприємство (КП) "Інженерний цетр" Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомило, що вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" становить 345804,5 тис. гривень (346 млн гривень), з яких станом на 17 липня профінансовано 224846,9 тис. гривень (225 млн гривень). Відповідно недофінансований залишок - 120957,6 тис. гривень (121 млн гривень).

Про це йдеться у відповіді КП на запит Українських Новин.

"Згідно з договорами підряду на виконання будівельних робіт №172/18-279 від 07.12.2018 та на виконання додаткових будівельних робіт №172/19-135 від 12.06.2019 по об'єкту "Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Печерському та Шевченківському районах" вартість будівельних робіт складає 345804,5 тис. гривень", - вказано у документі.

Також у відповіді КП зазначено, що остаточний розрахунок буде проведено після перевірки обсягів та вартості виконаних робіт.

Нагадаємо, 26 травня КМДА відкрила міст з пластику вартістю майже півмільярда гривень. У день відкриття на новому мосту між аркою Дружби народів та парком "Володимирська гірка" тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

Науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний "міст Кличка" над Володимирським узвозом.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня в Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина та ослабли троси. Доступ до скляних конструкцій мосту закритий вже більше 40 днів.