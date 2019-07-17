Далі самі розбирайтеся: Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з директором аеропорту в Миколаєві

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Миколаєва у середу, 17 липня, поспілкувався на підвищених тонах з директором аеропорту Федором Барною, а також відчитав голову Миколаївської ОДА і закликав звільнитися.

Відеозапис інциденту опубліковано виданням "НикВести", пише "Страна".

Йшлось про добудову терміналу миколаївського аеровокзалу, кількість необхідних на це коштів і часу. Зеленський розмовляв з директором аеропорту на підвищених тонах (як це він практикує останнім часом) і директор в якийсь момент не витримав.

"Ви хочете нам допомогти, чи нас построїти тут усіх?", - різко запитав Барна у Зеленського. Президенту таке звернення не сподобалося: "Кого всіх? Далі самі розбирайтеся, поїхали!".

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради з зустрічі. Годунок назвав Зеленського "неадекватним".

Також Зеленський оголосив про хвилі масштабної люстрації чиновників режиму Петра Порошенка.

13 липня Зеленський вимагав звільнення виконуючого обов'язки Державної фіскальної служби Олександра Власова.