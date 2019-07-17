Зеленский отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться

Президент Владимир Зеленский, который 16 июля устроил кадровую революцию в Ровенской области, предложил уволиться исполняющему обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеславу Боню из-за подозрений в нецелевом использовании средств в ремонте аэропорта.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Украины Владимир Зеленский предложил и. о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение", - написано в нем.\r\nОб этом Президент заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта.\r\nЗеленский отметил, что много вопросов вызывает эффективность использования госсредств на ремонт аэропорта.\r\nПодчеркивается, что ремонт сопровождают судебные дела фирмы-подрядчика и самоубийство бывшего директора аэропорта Владислава Волошина.\r\nПрисутствующие журналисты и активисты призвали главу государства помочь с проведением расследования по использованию средств на ремонт аэропорта.\r\nТакже в сообщении заявляется, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.\r\n"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скоту?.. Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", - обратился к присутствующим чиновникам Президент.\r\nЗеленский добавил, что идут поиски кандидатуры на должность председателя Николаевской обладминистрации, и призвал активистов предложить, кого они хотели бы видеть на этой должности.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский уволил первого зампреда Президента в Крыму. 13 июля Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.