Зеленский отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться

Президент Владимир Зеленский, который 16 июля устроил кадровую революцию в Ровенской области, предложил уволиться исполняющему обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеславу Боню из-за подозрений в нецелевом использовании средств в ремонте аэропорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский предложил и. о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение", - написано в нем.

Об этом Президент заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта.

Зеленский отметил, что много вопросов вызывает эффективность использования госсредств на ремонт аэропорта.

Подчеркивается, что ремонт сопровождают судебные дела фирмы-подрядчика и самоубийство бывшего директора аэропорта Владислава Волошина.

Присутствующие журналисты и активисты призвали главу государства помочь с проведением расследования по использованию средств на ремонт аэропорта.

Также в сообщении заявляется, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.

"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скоту?.. Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", - обратился к присутствующим чиновникам Президент.

Зеленский добавил, что идут поиски кандидатуры на должность председателя Николаевской обладминистрации, и призвал активистов предложить, кого они хотели бы видеть на этой должности.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил первого зампреда Президента в Крыму.

13 июля Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.





