Зеленский потребовал увольнения и.о. главы ГФС Власова

Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.

Об этом он сообщил в субботу во время совещания в портовой администрации Одессы, передают Українські Новини.

"Я хотел бы, чтобы Вы написали заявление, не ушли в отпуск, а написали заявление на увольнение. Я Вам сказал уволить всех неэффективных сотрудников, вы в Facebook написали, что увольняете их, а на самом деле, отправили в отпуск", - сказал Зеленский.

По словам Власова, заявление об уходе с должности он намерен подписать сегодня.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.

Ранее Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи.