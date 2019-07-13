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13 июля 2019, суббота, 13:44 80
Президент 2019-07-13T13:44:02+03:00
Українські Новини
Зеленский потребовал увольнения и.о. главы ГФС Власова

Зеленский потребовал увольнения и.о. главы ГФС Власова

Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.

Об этом он сообщил в субботу во время совещания в портовой администрации Одессы, передают Українські Новини.

"Я хотел бы, чтобы Вы написали заявление, не ушли в отпуск, а написали заявление на увольнение. Я Вам сказал уволить всех неэффективных сотрудников, вы в Facebook написали, что увольняете их, а на самом деле, отправили в отпуск", - сказал Зеленский.

По словам Власова, заявление об уходе с должности он намерен подписать сегодня.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.

Ранее Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи.

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