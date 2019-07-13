Зеленский потребовал увольнения и.о. главы ГФС Власова

Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.\r\nОб этом он сообщил в субботу во время совещания в портовой администрации Одессы, передают Українські Новини.\r\n"Я хотел бы, чтобы Вы написали заявление, не ушли в отпуск, а написали заявление на увольнение. Я Вам сказал уволить всех неэффективных сотрудников, вы в Facebook написали, что увольняете их, а на самом деле, отправили в отпуск", - сказал Зеленский.\r\nПо словам Власова, заявление об уходе с должности он намерен подписать сегодня.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.\r\nРанее Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи.