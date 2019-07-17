Порошенко не з'явився на допит до ДБР

Колишній президент Петро Порошенко не прибув на допит в Держбюро розслідувань в середу, де його сьогодні чекали.\r\nПро це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\n"Порошенка було викликано на допит, але не з'явився", - сказав він.\r\nЗ його слів, Порошенка буде викликано повторно на допит.\r\nТруба сподівається, що Порошенко дасть свідчення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Порошенка заявили, що він не прийде на допит до ГБР.\r\nПечерський районний суд дозволив Державному бюро розслідувань вилучити в Адміністрації Президента копії указів колишнього президента Петра Порошенка про проведення конкурсу з добору кандидатів у члени Вищої ради правосуддя.\r\nУ партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було. \r\nТим часом військова прокуратура розслідує скандальну закупівлю Порошенком рацій для армії.