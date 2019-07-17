Порошенко не з'явився на допит до ДБР

Колишній президент Петро Порошенко не прибув на допит в Держбюро розслідувань в середу, де його сьогодні чекали.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Порошенка було викликано на допит, але не з'явився", - сказав він.

З його слів, Порошенка буде викликано повторно на допит.

Труба сподівається, що Порошенко дасть свідчення.

Як повідомляли Українські Новини, у Порошенка заявили, що він не прийде на допит до ГБР.

Печерський районний суд дозволив Державному бюро розслідувань вилучити в Адміністрації Президента копії указів колишнього президента Петра Порошенка про проведення конкурсу з добору кандидатів у члени Вищої ради правосуддя.

У партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

Тим часом військова прокуратура розслідує скандальну закупівлю Порошенком рацій для армії.