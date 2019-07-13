В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы

Экс-президент Украины Петро Порошенко отрицает получение каких-либо повесток в следственные органы. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Так, в пресс-службе партии утверждают, что бывший президент не получал никаких повесток от следственных органов.

"Лидер партии Петр Порошенко состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в пресс-службе ГБР уточнили, что Порошенко был вызван на допрос на 17 июля.

Ранее суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.