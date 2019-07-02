ГБР теперь может изъять в Администрации копии указов Порошенко о конкурсе в члены ВСП

Печерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Администрации Президента копии указов бывшего президента Петра Порошенко о проведении конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно материалам, ГБР расследует дело от 28 мая по факту узурпации власти Порошенко по ч. 3 ст. 109 (захват власти), ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда) Уголовного кодекса.

Следователь ГБР отметил, что по данному делу возникла необходимость в получении временного доступа к оригиналам вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну и которые находятся во владении Администрации Президента, ул. Банковая, 11, с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.

19 июня суд удовлетворил такое ходатайство и разрешил ГБР изъять копии документов: указ Президента от 11.03.2019 №65, докладную запись на имя главы Администрации Райнина за подписью руководителя Главного департамента правовой политики Красовского от 04.02.2019 за №15 / 5637-02, к которой добавлен проект указа и проект пояснительной записки; справку согласования проекта указа соответствующими руководителями Администрации и структурных подразделений Администрации; указатель рассылки указа и другие документы, которые могут быть в указанном деле.

Также суд разрешил изъять указ от 08.05.2019 №203, указ от 13.05.2019 №217, копию присяги членов ВСП; копию первой страницы паспорта граждан Украины (имя не указано); протоколы заседаний конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления Президентом назначения членов ВСП с соответствующими приложениями и другие документы по поводу проведения заседаний и деятельности конкурсной комиссии.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский отменил указы Порошенко о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия (ВСП), а также утвердил новое положение об открытом конкурсе для отбора кандидатов в ВСП и назначил новый состав конкурсной комиссии.

В ГБР начали расследовать заявление о захвате власти Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия.

КС отказался растолковывать норму о запрете 2 раза подряд занимать пост члена ВСП.