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15 июля 2019, понедельник, 13:51 1558 Документ
Судебная власть 2019-07-15T14:12:39+03:00
Українські Новини
Военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии

Военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре Центрального региона получить от Совета национальной безопасности и обороны протоколы и решения по формированию потребности средств радиосвязи иностранного производства, проведении их испытаний, определении и расчету их стоимости, формированию цены закупки радиостанций по государственному оборонному заказу, получении офсетных компенсаций и прочем.

Об этом сообщает проект "Марлин", пишет "Экономическая правда".

Речь идет, в частности, о закупке радиостанций турецкого производства "Aselsan", которую в 2017 году украинские чиновники выбрали в противовес израильскому производителю "Elbit Systems".

В апреле 2018 года в журнале "Новое Время" вышло расследование, в котором утверждалось, что чиновники Министерства обороны Украины организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, несмотря на то, что эти станции не прошли испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.

В материалах уголовного производства, которыми располагает проект "Марлин", в частности речь идет о наличии 4-х контрактов, заключенных в течение 2017-2018 годов между госпредприятием "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Украины на поставку турецкого оборудования. Все соглашения носят конфиденциальный характер.

Также в приведенных материалах говорится о заинтересованности военной прокуратуры внешнеэкономическому контракту, который был подписан в октябре 2017 между ГП "Спецтехноэкспорт" и компанией "Aselsan" в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Турецкой Республики Раджеп Тайипа Эрдогана.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможную растрату 300 млн гривен государственных средств при закупке радиостанций для силовых ведомств. 

 

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