Военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре Центрального региона получить от Совета национальной безопасности и обороны протоколы и решения по формированию потребности средств радиосвязи иностранного производства, проведении их испытаний, определении и расчету их стоимости, формированию цены закупки радиостанций по государственному оборонному заказу, получении офсетных компенсаций и прочем.

Об этом сообщает проект "Марлин", пишет "Экономическая правда".

Речь идет, в частности, о закупке радиостанций турецкого производства "Aselsan", которую в 2017 году украинские чиновники выбрали в противовес израильскому производителю "Elbit Systems".

В апреле 2018 года в журнале "Новое Время" вышло расследование, в котором утверждалось, что чиновники Министерства обороны Украины организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, несмотря на то, что эти станции не прошли испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.

В материалах уголовного производства, которыми располагает проект "Марлин", в частности речь идет о наличии 4-х контрактов, заключенных в течение 2017-2018 годов между госпредприятием "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Украины на поставку турецкого оборудования. Все соглашения носят конфиденциальный характер.

Также в приведенных материалах говорится о заинтересованности военной прокуратуры внешнеэкономическому контракту, который был подписан в октябре 2017 между ГП "Спецтехноэкспорт" и компанией "Aselsan" в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Турецкой Республики Раджеп Тайипа Эрдогана.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможную растрату 300 млн гривен государственных средств при закупке радиостанций для силовых ведомств.