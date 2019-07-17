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17 июля 2019, среда, 06:30 907
Политика 2019-07-17T10:30:04+03:00
Українські Новини
Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГБР

Сегодня Порошенко ждут на допрос в ГБР

Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Главу политической партии "Европейская солидарность", бывшего Президента Украины Петра Порошенко сегодня, 17 июля, в 9.30 утра ожидают на допрос в Государственном бюро расследований (ГБР). Однако последний заявил, что не получал никаких повесток и 17 июля планирует поездку в Страсбург (Франция), где  Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Сообщается, что этот визит был внесен в график Порошенко ранее.

Кроме того, пресс-служба "Европейской солидарности" отмечает, что лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов.

Ранее Порошенко в пятницу, 12 июля, в эфире телеканала "Украина" сказал: "Заранее сообщаю, что я планирую 17-го быть в Страсбурге, поскольку там в этот день пройдет первое заседание Европарламента, будет избираться руководство Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента".

По словам бывшего Президента, политические деятели и новоизбранные депутаты Европарламента пригласили его для проведения переговоров. "В Страсбурге мы будем говорить о продолжении санкций, об укреплении мировой международной солидарности в поддержку Украины. Для нас это сейчас будет чрезвычайно важно", - подчеркнул Порошенко.

В то же время, 11 июля пресс-служба ГБР сообщила о вызове на допрос Порошенко на 17 июля. "Да, действительно его вызвали на допрос на 17 июля, на среду", - сказал представитель ГБР. Однако время допроса и по какому делу Порошенко вызван на допрос не уточнили.

Напомним, что ранее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского.

ГБР считает политическим давлением пикет сторонников Порошенко под своим офисом.

В то же время, в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии Порошенко нет.

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