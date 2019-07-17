У Порошенко заявили, что он не придет на допрос в ГБР

Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно. Об этом его защита сообщила ГБР 16 июля, написал адвокат Игорь Головань в блоге на Украинской правде.\r\nВ письме к бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля.\r\nНо, в любом случае, в связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".\r\nАдвокат также обратился к следователю с просьбой назначить дату допроса после 21 июля.\r\n\r\n\r\nГлаву политической партии "Европейская солидарность", бывшего Президента Украины Петра Порошенко сегодня, 17 июля, в 9.30 утра ожидают на допрос в Государственном бюро расследований (ГБР)\r\nРанее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского.\r\nГБР считает политическим давлением пикет сторонников Порошенко под своим офисом.\r\nВ то же время, в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии Порошенко нет.