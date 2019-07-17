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17 июля 2019, среда, 10:15 1147
Силовые структуры 2019-07-17T10:15:16+03:00
Українські Новини
У Порошенко заявили, что он не придет на допрос в ГБР

У Порошенко заявили, что он не придет на допрос в ГБР

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно. Об этом его защита сообщила ГБР 16 июля, написал адвокат Игорь Головань в блоге на Украинской правде.

В письме к бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля.

Но, в любом случае, в связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

Адвокат также обратился к следователю с просьбой назначить дату допроса после 21 июля.

Главу политической партии "Европейская солидарность", бывшего Президента Украины Петра Порошенко сегодня, 17 июля, в 9.30 утра ожидают на допрос в Государственном бюро расследований (ГБР)

Ранее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского.

ГБР считает политическим давлением пикет сторонников Порошенко под своим офисом.

В то же время, в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии Порошенко нет.

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