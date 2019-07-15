НАБУ допитало Луценка

Національне антикорупційне бюро допитало генпрокурора Юрія Луценка.\r\nПро це Луценко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.\r\nЗ його слів, його було допитано як свідка у справі про упереджену кваліфікацію дій активіста Євромайдану Івана Бубенчика.\r\nЛуценко повідомив, що не може повідомити подробиці допиту, оскільки підписав документ про нерозголошення.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, генпрокурора було викликано на допит з приводу прийняття ним процесуального рішення про передачу кримінального провадження стосовно учасника Євромайдану Бубенчика складу прокурорів на чолі з Анжелою Стрижевською для проведення досудового розслідування.\r\nПриводом для такого рішення у квітні 2018 року стали заяви учасників "Революції гідності" і публікації низки ЗМІ про упереджену кваліфікацію дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року.\r\nГенеральний прокурор викликається на допит у якості свідка в кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих.\r\nВиробництво зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1, ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу.\r\nРаніше президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.\r\nТим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмиванню грошей заступником Юрія Луценка.