підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 липня 2019, понеділок, 17:48 15
Силові структури 2019-07-15T18:45:03+03:00
Українські Новини
НАБУ допитало Луценка

НАБУ допитало Луценка

Юрій Луценко у своєму робочому кабінеті. Фото: УП
Юрій Луценко у своєму робочому кабінеті. Фото: УП

Національне антикорупційне бюро допитало генпрокурора Юрія Луценка.

Про це Луценко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

З його слів, його було допитано як свідка у справі про упереджену кваліфікацію дій активіста Євромайдану Івана Бубенчика.

Луценко повідомив, що не може повідомити подробиці допиту, оскільки підписав документ про нерозголошення.

Як повідомляли Українськi Новини, генпрокурора було викликано на допит з приводу прийняття ним процесуального рішення про передачу кримінального провадження стосовно учасника Євромайдану Бубенчика складу прокурорів на чолі з Анжелою Стрижевською для проведення досудового розслідування.

Приводом для такого рішення у квітні 2018 року стали заяви учасників "Революції гідності" і публікації низки ЗМІ про упереджену кваліфікацію дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року.

Генеральний прокурор викликається на допит у якості свідка в кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих.

Виробництво зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1, ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу.

Раніше президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Тим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмиванню грошей заступником Юрія Луценка.

Більше новин про: НАБУ Іван Бубенчик Допит Юрій Луценко

Архів
Новини
Через борги та нові схеми у вуглепромі шахтарі знову збираються до Києва, – ЗМІ 18:42
Зеленський розповів, що на його жовтих браслетах - прізвища українських моряків 18:20
Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2,6 млн за п'ять місяців 18:19
2 тис. учасників АТО/ООС отримають в Києві бюджетне житло, – КМДА 18:14
У Києві почали капремонт дороги на проспекті Бандери 18:06
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води 10:10
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією 10:44
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Рейк'явік. Фото: pixabay
Лондон на першому місці: Визначено 5 найрозвинутіших міст світу 00:09
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень 12:15
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok