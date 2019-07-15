НАБУ допитало Луценка

Національне антикорупційне бюро допитало генпрокурора Юрія Луценка.

Про це Луценко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

З його слів, його було допитано як свідка у справі про упереджену кваліфікацію дій активіста Євромайдану Івана Бубенчика.

Луценко повідомив, що не може повідомити подробиці допиту, оскільки підписав документ про нерозголошення.

Як повідомляли Українськi Новини, генпрокурора було викликано на допит з приводу прийняття ним процесуального рішення про передачу кримінального провадження стосовно учасника Євромайдану Бубенчика складу прокурорів на чолі з Анжелою Стрижевською для проведення досудового розслідування.

Приводом для такого рішення у квітні 2018 року стали заяви учасників "Революції гідності" і публікації низки ЗМІ про упереджену кваліфікацію дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року.

Генеральний прокурор викликається на допит у якості свідка в кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих.

Виробництво зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1, ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу.

Раніше президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради дати згоду на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також на звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Тим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмиванню грошей заступником Юрія Луценка.